Fitch podtrzymał prognozy wzrostu PKB w Polsce

Według raportu „Fitch 2018 Outlook: CEE Banks”, wzrost PKB w Polsce wyniesie 3,2 proc. w 2017 roku i 4 proc. w 2018. W przyszłym roku spodziewamy się również niewielkiego wzrostu poziomu marży odsetkowej (NIM). Według analiz, ustabilizował się on na poziomie około 2,5 proc. w pierwszej połowie 2017 roku. Poprawa NIM nastąpi, według raportu, dzięki zmianom w miksie aktywów i stabilnym kosztom finansowania.

Odnotowano także, że w Polsce może pojawić się wyższa inflacja. Szacunki Fitch dowodzą, że doprowadzi ona do stopniowego wzrostu stóp procentowych od 2018 roku. Powinno to pozytywnie przełożyć się na poziom marży oraz dochodowość przedsiębiorców.

Możemy spodziewać się również przyspieszonego tempa wzrostu kredytów z 4 do 8 proc. w pierwszej połowie 2018 roku. W naszym kraju poprawi się także wskaźnik kredytów niepracujących (NPL). Jego poziom spadnie w przyszłym roku do około 5,5 proc. W pierwszej połowie roku bieżącego utrzymywał się on na pozycji 6 proc. Bardzo dobrze wypada perspektywa kredytowej oceny banków operujących na terenie Polski.