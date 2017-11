„Bursztyn” w kosmosie. Udane testy innowacyjnej rakiety autorstwa polskich konstruktorów

Próba odbyła się pod koniec października na poligonie wojskowym w Drawsku Pomorskim. Test zakończył się sukcesem. Rakieta osiągnęła pułap 15 km. Osiągi rakiety są jednak wielokrotnie wyższe, a prędkość maksymalna to ponad 1200 m/s. „Bursztyn” to pierwsza rakieta wykorzystująca do napędu nadtlenek wodoru o stężeniu 98%+.

– W rakiecie najbardziej innowacyjny jest zespół napędowy, ponieważ jest to silnik hybrydowy, w którym utleniacz jest ciekły, a paliwo stałe. Zastosowanie tego napędu daje z jednej strony dobre osiągi, a z drugiej umożliwia restart silnika, co nie jest możliwe w silnikach na stały materiał pędny – wyjaśnił mgr inż. Bartosz Bartkowiak, główny konstruktor ILR-33 „Bursztyn”.

Jak podkreśla prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, rakieta jest także bardzo ekologiczna. – Obecnie w Europie i nie tylko podejmowane są próby przejścia na zielone, ekologiczne napędy rakietowe i to jest nasz strzał w dziesiątkę – przekonuje prof. Wolański.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, rakieta jest także bardzo ekonomiczna. – Projekt ten może być wykorzystywany do badań mikrograwitacji, procesów spalania, badań fizycznych, chemicznych czy biologicznych, więc potencjał w tej rakiecie jest spory. Taka platforma umożliwia tańszą weryfikację rozwiniętych systemów kosmicznych – wylicza inż. Michał Pakosz, kierownik projektu ILR-33 „Bursztyn”.