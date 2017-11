„Fakt”: 300+ na mieszkania dla parlamentarzystów

Posłowie i senatorowie, dla których nie znalazły się miejsca w Domu Poselskim, mają prawo wynająć mieszkania w stolicy. Wówczas za lokum płaci Kancelaria Sejmu lub Senatu. Jak informuje „Fakt”, przez ostatni lata było to maksymalnie 2200 złotych miesięcznie.

Dziennik ustalił, że od 1 stycznia tego roku najpierw podniesiono posłom dodatek do 2500 złotych. Później podwyżki przyznano także senatorom. Centrum Informacyjne Sejmu podaje, że „zgodnie z zarządzeniem szefa Kancelarii Senatu, zmiana kwoty nastąpiła 1 kwietnia br”. i było to „wyrównanie do wartości w Sejmie”.

Z ryczałtów korzysta w sumie 176 posłów i 31 senatorów. „Fakt” pisze, że parlamentarzyści tłumaczą powód podwyżki tym, że za 2200 złotych jest im coraz trudniej znaleźć mieszkanie w Warszawie.