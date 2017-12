„Mission Impossible” po polsku? Do salonu jubilerskiego włamał się przez wentylację

Galeria:

Mężczyzna poszukiwany w związku z włamaniem do sklepu jubilerskiego

To nie było zwykłe włamanie. Ten złodziej chyba za bardzo wziął sobie do serca niektóre sceny z filmu „Mission Impossible” z Tomem Cruisem. Z ustaleń policjantów wynika, że podejrzany mężczyzna mógł dostać się do salonu jubilerskiego drogą wentylacyjną znajdującą się w podwieszanym suficie. Przedostał się do sklepu, wyjął z biurka klucz do skarbca i ukradł biżuterię i zegarki warte ponad 700 tys. zł. Policjanci dysponują wizerunkiem podejrzanego mężczyzny, zarejestrowanym przez kamery monitoringu w czasie, gdy mógł robić rozpoznanie pod kątem kradzieży.

Wszystkie osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat tożsamości podejrzanego lub miejsca jego obecnego pobytu proszone są przez polską policję o pilny kontakt z funkcjonariuszami wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu w siedzibie jednostki przy ulicy Dzielnej 12 w Warszawie lub przy ulicy Wilczej 21. Informacje można także przekazać dzwoniąc na numery telefonów 22 603 83 92; 22 603 61 55, lub całodobowy nr oficera dyżurnego 22 60 391 50 albo w formie elektronicznej pisząc na adres: komendant.krp1@ksp.policja.gov.pl.