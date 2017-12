Nowe fakty ws. śmierci antyterrorysty w czasie akcji. Premier Szydło zabrała głos

– Łączymy się w bólu z bliskimi naszego kolegi. Udzielimy każdego możliwego wsparcia, które będzie potrzebne rodzinie – powiedział podczas niedzielnej konferencji prasowej Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk. – Wstępnie oceniamy, że nie było błędów w organizacji akcji, w której zginął policjant – dodał. Poinformował również, że zastrzelony policjant miał 40 lat. W policji służył od 14 lat.

Ponadto Szymczyk zdradził, że zabity napastnik miał 42 lata. – To mieszkaniec województwa wielkopolskiego, wielokrotnie notowany w naszych systemach za przestępstwa przeciwko mieniu, przestępczość związaną z kradzieżami pojazdów, włamaniami, a także notowany w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej – wymieniał.

Policjant zginął w czasie akcji

Do tragedii doszło około północy z soboty na niedzielę, w miejscowości Wisznia Mała na Dolnym Śląsku. Jak podawała dolnośląska policja, próbowano się tam włamać do bankomatu. Policjanci, którzy chcieli zatrzymać sprawców na gorącym uczynku, zostali ostrzelani z broni maszynowej przez jednego z bandytów. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem. Bandyta, który strzelał do policjantów zginął na miejscu. Drugi ze sprawców został zatrzymany. Podczas wymiany ognia, w wyniku doznanych obrażeń, zmarł także jeden z funkcjonariuszy. Trzech innych zostało rannych. Zostali oni przewiezieni do szpitala. Na szczęście obrażenia nie zagrażają ich życiu.

W związku ze śmiercią policjanta, głos zabrali ministrowie oraz szefowa rządu. Premier Beata Szydło poinformowała na Twitterze, że podjęła decyzję o przyznaniu rent specjalnych dla żony i dzieci funkcjonariusza.

Z kolei minister Mariusz Błaszczak zapewnił, że rodzina policjanta, który zginął podczas akcji w Wiszni Małej, jak i pozostali funkcjonariusze, którzy zostali ranni otrzymają wsparcie ze strony MSWiA.

Do tragedii odniósł się także wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. „Łączę się w bólu z rodziną policjanta poległego na służbie z rąk bandyty w Wiszni Małej k. Wrocławia. Życzę rannym funkcjonariuszom szybkiego powrotu do zdrowia. To tragiczne zdarzenie mobilizuje nas do tego, by z jeszcze większą bezwzględnością walczyć z przestępcami” – napisał na Twitterze.