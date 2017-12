Konferencja Grzegorza Schetyny. „PiS proponuje zamach stanu”

Wybór KRS

– Zobaczymy jak to będzie wyglądać, jakie będą ostateczne zapisy ustawy i potem podejmiemy decyzję – powiedział Grzegorz Schetyna zapytany o udział w wyborze nowej KRS. Przypomnijmy, pięć poprawek Prawa i Sprawiedliwości do ustawy o KRS zostało przyjętych. Skład Rady ma być wyłoniony w wyniku głosowania w Sejmie, większością 3/5 głosów. W przypadku, gdy będzie to niemożliwe, w skład KRS wejdzie jeden kandydat każdego klubu poselskiego. Grzegorz Schetyna nazwał przegłosowane poprawki PiS „kroczącym zamachem stanu".



Komisja weryfikacyjna

Zdaniem szefa PO, komisja jest „spektaklem nienawiści i kłamstwa które prowadzi minister Jaki razem z PiS-owskimi zastępcami”. Zwrócił uwagę, że jest ona niekonstytucyjna i Hanna Gronkiewicz-Waltz ma prawo nie pojawiać się na jej posiedzeniach. Dodał także, że prezydent Warszawy jest do dyspozycji, wszystkich organów konstytucyjnych, by wyjaśnić każdą sprawę związaną z reprywatyzacją. Hanna Gronkiewicz-Waltz odmówiła stawienia się na posiedzeniu komisji weryfikacyjnej, w sprawie zwrotu kamienicy przy Noakowskiego 16. Odmówiła składania zeznań, ponieważ sprawa dotyczy majątku jej męża.



Wybory w regionalnych strukturach PO

– Chciałem pogratulować wszystkim wybranym szefom regionów, powiatów, kół w Platformie – powiedział Grzegorz Schetyna. Podkreślił, że ważną sprawą jest zbudowanie zaufania wśród wyborców dla ugrupowania. – Tylko w w ten sposób będziemy mogli zbudować duże, wartościowe, podmiotowe listy wyborcze. W wyborach samorządowych tylko w ten sposób będziemy w stanie uchronić samorządowców przed zamachem stanu który proponuje PiS, bo PiS chce upartyjniać, upolityczniać, zabierać niezależność i możliwość startu samorządowcom – oznajmił szef PO.