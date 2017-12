Śmiertelne postrzelenie w jednostce wojskowej. Ochroniarz usłyszał zarzuty

Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło 30 listopada 2017 roku, na terenie należącym do 15. Brygady Zmechanizowanej z Giżycka. Krzysztof W., podczas zmiany warty, oddał niekontrolowany strzał w kierunku innego pracownika firmy ochroniarskiej. W wyniku incydentu, mężczyzna odniósł obrażenia klatki piersiowej i zmarł.

Z ustaleń prokuratury wynika, że Krzysztof W. nieostrożnie obchodził się z wydaną mu bronią, podczas umieszczania jej w kaburze. Doszło do wprowadzenia pocisku do komory nabojowej, a następnie niekontrolowanego wystrzału. Ochroniarzowi przedstawiono zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Krzysztof W. przyznał się do przedstawionego mu czynu i złożył wyjaśnienia zgodne z innymi ustaleniami prokuratury.

Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych oraz dozór policji. Pracownikowi firmy ochroniarskiej grozi do pięciu lat pozbawienia wolności za nieumyślne spowodowanie śmierci.