Komisja Nadzwyczajna o prawie wyborczym. Co z dwukadencyjnością?

Obrady rozpoczęła dyskusja o okręgach wyborczych. – Tworzenie „na siłę” bardzo dużych list utrudnia zdobycie mandatu. Istotne jest też utrzymanie parytetu: liczba kandydatów – kobiet i mężczyzn nie może być mniejsza niż po 35 proc. liczby wszystkich kandydatów na liście – przekonywał poseł PiS Łukasz Schreiber.

Komisja zadecydowała m.in. o przyjęciu zmiany wprowadzającej wybory proporcjonalne do rady gminy. Pojawił się także temat dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów. Przypomnijmy, że w poniedziałek media spekulowały o nowych propozycjach PiS w tym zakresie. Kwestia ta, zgodnie z zapowiedzią posła PiS Łukasza Schreibera, zostanie podjęta na kolejnym posiedzeniu.

Przyjęto też rozwiązanie, by w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady gminy i powiatu było wybieranych od 3 do 7 radnych. Obecnie jest to jeden radny w wyborach do rady gminy oraz od 3 do 10 do rady powiatu.