Wyciekły dane pacjentów polskich szpitali. Problem mógł dotknąć nawet 90 placówek

Z informacji serwisu wynika, że wyciek danych dotyczy tych placówek, które korzystają z modułu HelpDesk. Platforma ta służy do zgłaszania przez pracowników szpitali problemów z działaniem narzędzia o nazwie Eskulap. Jest to aplikacja służąca do zarządzania jednostkami służby zdrowia. To właśnie w module HelpDesk pojawiły się dane, które były dostępne dla każdego. W ręce niepowołanych osób miały trafić m.in. imię, nazwisko, adres, numer PESEL oraz rodzaj choroby pacjentów oraz dane pracowników.

Wyciec mogły również inne wrażliwe dane m.in. dokumenty finansowe szpitali, bazy lekarzy, wykaz haseł, pliki SQL, dane dostępowe do usługi VPN. Informacje te mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestępców. Jak podaje Niebezpiecznik, problem mógł dotknąć około 90 polskich placówek, w tym również szpitali psychiatrycznych, co może być szczególnie dotkliwe dla poszkodowanych. Według Niebezpiecznika na chwilę obecną nie ma informacji o wykorzystaniu danych, które wyciekły do internetu, jednak eksperci od cyberbezpieczeństwa zwracają uwagę na fakt, iż nie można wykluczyć takich incydentów w przyszłości.

W 2016 roku firma Deloitte przeprowadziła badanie w placówkach medycznych w 9 krajach. Większość ankietowanych powiedziała, że nie wdrożyła do tej pory polityki bezpieczeństwa, która reguluje w podstawowy sposób zasady ochrony danych pacjentów.