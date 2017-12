Ukrainiec poszukiwany listem gończym wpadł w Medyce. Miał przy sobie ostrą amunicję

Zatrzymanie 35-letniego mężczyzny miało miejsce 7 grudnia. Obywatel Ukrainy stawił się do odprawy granicznej na wjazd do Polski. W trakcie weryfikacji baz danych, funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że od kilkunastu miesięcy jest on poszukiwany listem gończym przez polski wymiar sprawiedliwości.

Ostra amunicja bez zezwolenia

W trakcie przeszukania okazało się również, że podróżny posiada przy sobie osiem sztuk ostrej amunicji kal. 5,6 mm i transportuje ją bez wymaganego przepisami zezwolenia. 35-latek został zatrzymany i przekazany policji z Medyki. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.