Ekipa TVP zaatakowana przed Sejmem. „Więcej szacunku mam dla kur*y spod latarni”

„TVP złoży zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z utrudnianiem wykonywania obowiązków służbowych i atakiem na naszą dziennikarkę” – napisał na Twitterze Jacek Kurski. „Dodatkowo Telewizja Polska zapewni pełne prawne wsparcie atakowanej dziennikarce, jeżeli ta zdecyduje się wystąpić na drogę cywilną” – podkreślił.

Chodzi o zdarzenie, do którego doszło przed Sejmem. Między protestującymi tam Obywatelami RP a ekipą programu TVP „W tyle wizji” doszło do ostrej wymiany zdań. Jeden z uczestników manifestacji użył niecenzuralnych słów pod adresem przedstawicieli TVP. Do reporterki powiedział m.in.: „Więcej szacunku mam dla kur*y spod latarni jak dla ciebie” oraz „bo Ci łapy połamiemy”.

Sprawą zainteresowała się także policja, która na Twitterze apeluje o „opamiętanie się”. Wpis dotyczył nie tylko incydentu przed Sejmem, ale również komentarzy, które pojawiają się w sieci. „Osoby nawołujące do nienawiści muszą mieć świadomość, do czego nawołują oraz, że biorą odpowiedzialność za swoje czyny i zdarzenia, do których po takich słowach może dojść! Zawiadamiamy natychmiast prokuraturę i Rzecznika Praw Obywatelskich celem podjęcia działań” – poinformowano.