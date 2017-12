Burza po słowach współpracownika szefa MSZ. „Takimi wypowiedziami strzelamy sobie w kolano”

Jan Parys jest szefem gabinetu ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego. Podczas spotkania z Klubem Ronina współpracownik szefa polskiej dyplomacji powiedział, że istnienie Ukrainy jest niezbędnym warunkiem istnienia wolnej Polski. Dyplomata dodał, że dla Polski jest lepiej wtedy, kiedy na Ukrainie panuje demokracja, jednak nikt nie ma wpływu na to, jak będzie się kształtowała polityka ukraińska.

Wypowiedź Jana Parysa wywołała oburzenie. O sprawie napisały rosyjskie media. Internetowe portale potraktowały te słowa jako oficjalne stanowisko polskiego MSZ. Z kolei media na Ukrainie jednogłośnie napisały, że Polska odwróciła się od Ukrainy, a istnienie wolnej i niepodległej Ukrainy nie jest Polsce do niczego potrzebne.

Eurodeputowana z PO Róża Thun powiedziała w rozmowie z TOK FM, że jest to makabryczna i okropna wypowiedź. Ukraina jest niezwykle uzależniona od tego jaka jest rola Polski w Unii Europejskiej, my zawsze byliśmy ich takim ambasadorem, bo byliśmy bardzo silni i mieliśmy znaczenie w RU. To się niestety już skończyło, będzie to bardzo trudno odbudować. Ale dla nas i dla naszego rozwoju gospodarczego zasadnicze jest to, co się dzieje na wschodzie – przekonywała.

Posłanka Ewa Lieder z Nowoczesnej dodała, że mówiąc o relacjach pomiędzy Warszawą i Kijowem powinniśmy pamiętać o tym, że w Polsce mieszka bardzo dużo Ukraińców. – Musimy mieć świadomość jak wielu Ukraińców jest w Polsce. Wystarczy się przejść po sklepach i restauracjach w Gdańsku czy Warszawie. Ukraińcy są u nas i wspierają naszą gospodarkę, płacą podatki. Takimi wypowiedziami strzelamy sobie w kolano – stwierdziła