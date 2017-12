Szydło przyznała premie swoim ministrom. Sprawdź, ile dostali

Dziennik informuje o bonusach dla szefów poszczególnych resortów w oparciu o dane, które uzyskał z Centrum Informacyjnego Rządu. Wynika z nich, że średnia nagroda miesięczna dla ministra w resorcie wyniosła 4205 zł brutto. W sumie więc ministrowie otrzymali już w tym roku co najmniej ok. 38 tys. zł nagród. „Super Express” podkreśla, że do października 2017 r. nagrody dla wszystkich ministrów były wypłacone 9 razy. Bonusy przyznawano za szczególne zaangażowanie w realizację zadań. CIR nie ujawnia jednak, kto ile dokładnie dostał. Wiadomo jednak, że średnia wysokość nagród wyniosła 2684,77 zł.

„SE” informuje również, że z rąk Beaty Kempy bonus otrzymała też Beata Szydło. Nie wiadomo jednak, na jaką kwotę mogła liczyć była szefowa rządu.