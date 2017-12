Petru będzie kandydował do zarządu Nowoczesnej. „Zależy mi na partii”

Zdaniem obecnej przewodniczącej Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer, Ryszard Petru ma duże szanse na uzyskanie poparcia Rady. Jego kandydatura do zarządu partii ma zostać oficjalnie zgłoszona w sobotę 16 grudnia. – Będę kandydował do zarządu Nowoczesnej, po wielu namowach ze strony przewodniczących regionów [...] chcę dać sygnał, że zależy mi na partii – powiedział Ryszard Petru.

Na Twitterze polityk poinformował również, że udało mu się przygotować projekt uchwały w sprawie współpracy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, podczas warszawskich wyborów w 2018 roku. „W ramach Zjednoczonej Opozycji nie może być wątpliwości co do Porozumienia Warszawskiego Trzaskowski/Rabiej” – napisał Petru na Twitterze. „Zgłoszę jutro na Radzie Krajowej Nowoczesnej projekt uchwały akceptujący to porozumienie, aby nie było już przez nikogo podważane” – zapowiedział były lider ugrupowania. Zgodnie z układem pomiędzy PO i partią Lubnauer, wspólnym kandydatem obu ugrupowań opozycyjnych na prezydenta stolicy byłby Rafał Trzaskowski z PO. Jego zastępcą stałby się polityk Nowoczesnej Paweł Rabiej.

Dokument opublikowany przez Petru nosi nazwę „Uchwała w sprawie współpracy ugrupowań opozycyjnych na rzecz polskiej racji stanu w ramach zjednoczonej opozycji”. „Rada Krajowa zatwierdza tzw. Porozumienie Warszawskie wypracowane przez reprezentującego Nowoczesną ówczesnego przewodniczącego Ryszarda Petru i przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetynę jako fundament trwałej współpracy w ramach Zjednoczonej Opozycji” – czytamy w projekcie uchwały.