Współpraca z Teksasem i promocja kraju. Waszczykowski inaugurował nowy konsulat RP w USA

– Liczymy, że uruchomienie Konsulatu Generalnego RP w Houston stanie się impulsem do rozwoju jeszcze bliższych relacji z Teksasem – podkreślił Waszczykowski. Obok wykonywania podstawowych funkcji konsularnych i świadczenia usług dla licznego skupiska Polonii amerykańskiej, konsulat będzie realizował szereg zadań z zakresu dyplomacji ekonomicznej oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej, na które składać się będzie m.in. współpraca z dziesiątkami przedsiębiorstw oraz organizacji amerykańskich i międzynarodowych.

Rozwojowi współpracy Polski z Teksasem sprzyja wzmocnienie wymiaru energetycznego polsko-amerykańskich relacji, w tym pierwsza dostawa gazu oraz zawarcie przez PGNiG pięcioletniego kontraktu na dostawy LNG. – Chcielibyśmy sprowadzać tego gazu jak najwięcej – nie tylko dla własnych potrzeb, ale również po to, żeby cała inicjatywa Trójmorza, czyli 12 państw, mogła z tego korzystać – stwierdził szef polskiej dyplomacji.

– Miałem okazję osobiście odwiedzić terminal Sabine Pass w Luizjanie, skąd w czerwcu do Świnoujścia przybyła pierwsza dostawa LNG do Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział minister Witold Waszczykowski. – Dostawy LNG z USA wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne regionu, zmniejszając uzależnienie od dominującego dostawcy i przynosząc korzyści dla polskiej i amerykańskiej gospodarki – podkreślił.

W okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego RP w Houston mieszka ok. 550 tysięcy Polaków oraz osób mających związek z polskością, co stanowi 7 proc. całej polskiej diaspory zamieszkałej w USA liczącej ponad 8 mln osób. W samym stanie Teksas liczbę tę szacuje się na 228 tysięcy, a początki polskiego osadnictwa w Teksasie sięgają połowy XIX w. W samym Houston mieszka i pracuje do 50 tys. osób posiadających polskie korzenie. – Houston zostało wybrane z tego powodu, że jest to w tej chwili czwarte miasto Stanów Zjednoczonych, a poza tym jest to jeden z najważniejszych punktów gospodarczych zarówno na mapie Stanów Zjednoczonych jak i świata – zaznaczył szef MSZ.

Spotkanie z Polonią

Na niedzielę zaplanowane jest spotkanie z przedstawicielami Polonii teksańskiej, z których wielu związanych jest z przemysłem wydobywczym i paliwowym. Polscy naukowcy pracują m.in. na uniwersytecie w Houston i Austin. Wielu pracuje ponadto w instytucjach medycznych – w tym w największym w USA szpitalu kardiologicznym Houston Methodist Hospital, oraz w jednym z największych centrów badania i leczenia nowotworów MD Anderson – i może poszczycić się wybitnymi osiągnięciami.