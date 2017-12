Twierdził, że podłożył ładunki wybuchowe na komisariacie. 22-latek w rękach policji

Kilka minut po godzinie 20.00 do dyżurnego komisariatu w Błoniu wpłynęło zawiadomienie o podłożeniu w błońskiej jednostce policji ładunku wybuchowego. Powiadomienia dokonał anonimowy rozmówca, przekazując taką informację pracownikowi centrum powiadamiania ratunkowego. Niezwłocznie zarządzona została ewakuacja osób przebywających w budynku oraz zablokowany został ruch kołowy i pieszy w rejonie ulic przyległych do komisariatu. W tym czasie pirotechnicy sprawdzili budynek wraz z terenem do niego przyległym, jednak nie ujawnili ładunku wybuchowego.



Równolegle do tych czynności trwały czynności podjęte przez błońskich funkcjonariuszy zmierzające do zatrzymania osoby, która zawiadomiła o podłożeniu ładunku. Niespełna godzinę później policjanci zatrzymali 22-letniego mieszkańca Błonia. W chwili miał blisko półtora promila alkoholu w organizmie. Podobnego przestępstwa Dariusz W. dopuścił się w październiku br., gdy również przekazał fałszywą informację o podłożeniu ładunku wybuchowego w błońskiej jednostce policji.



Dariusz W. został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut fałszywego zawiadomienia o podłożeniu ładunku wybuchowego działając w warunkach recydywy. Prokurator zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.