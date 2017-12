Nie żyje Leszek Aleksander Moczulski, poeta i autor piosenek. Miał 79 lat

Poeta urodził się w roku 1938 w Suwałkach. Jako poeta zadebiutował w 1959 w „Dzienniku Polskim”. Swoje utwory publikował również w „Tygodniku Powszechnym”. Artysta zmarł w nocy 17 grudnia w Krakowie. Mieszkał tam od 1956 roku. Moczulski pisał teksty piosenek dla zespołu „Skaldowie”. Jego poezję śpiewał również Marek Grechuta, Grzegorz Turnau oraz Czesław Niemen.

Wydane przez poetę tomiki literackie to m.in.: „70 widoków w drodze do Wenecji”, „Elegie o weselu i radosne smutki” czy „Jej nigdy za późno, Dziękczynienia po Komunii Świętej”. W Krakowie był współtwórcą Teatru STU. Artysta był także autorem słów do oratoriów „Nieszpory Ludźmierskie” oraz „Droga, Życie, Miłość - Oratorium o Męce i Zmartwychwstaniu Pana”.

Moczulski zdobył za swoją działalność Nagrodę Miasta Krakowa w 1975 i 2012 roku. Za tomik „Elegie o weselu i radosne smutki” otrzymał w 1997 roku nagrodę Krakowska Książka Miesiąca. W tym samym roku artystę nagrodziła Fundacja im. Alfreda Jurzykowskiego, działająca w USA. Nadawała ona wyróżnienia twórcom pochodzenia polskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie szeroko pojętej kultury. W 2014 roku otrzymał nominację do Nagrody Poetyckiej Orfeusz za tomik wierszy „Kartki na wodzie”.