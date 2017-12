Znamy szczegóły egzaminu ósmoklasisty. CKE opublikowała przykładowe arkusze

„Gazeta Wyborcza” przypomina, że do tej pory znane były jedynie wstępne założenia egzaminu ósmoklasisty. Będzie to sprawdzian na koniec szkoły podstawowej, wydłużonej do ośmiu lat w ramach reformy edukacji. Dziennik podaje, że jako pierwsi do egzaminu podejdą wiosną 2019 r. obecni siódmoklasiści.

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej można już znaleźć przykładowe arkusze z zadaniami, z którymi będą musieli zmierzyć się uczniowie. Oprócz wspomnianych arkuszy CKE zamieściła również zasady oceniania rozwiązań zadań.

Sprawdzian ósmoklasisty będzie różnił się od egzaminu, który uczniowie zdawali na koniec szóstej klasy przed reformą. Sprawdzian w nowej formule będzie dłuższy, z większą liczbą zadań otwartych, dokładnie sprawdzających wiedzę ucznia z zakresu lektur obowiązkowych.