Generał Edward Rowny nie żyje. Współpracował z pięcioma prezydentami USA

Rowny pracował jako negocjator kontroli zbrojeń i doradca ds. wojskowych w administracjach pięciu prezydentów USA – Nixona, Forda, Cartera, Reagana i Busha seniora. Był jednym z inicjatorów użycia śmigłowców w operacjach wojskowych. Rodzina urodzonego w 1917 roku generała pochodzi z Nagoszewa koło Ostrowi Mazowieckiej. On sam urodził się w Baltimore. Służył w armii w latach 1941–1979, biorąc udział w II wojnie światowej, wojnach w Korei i Wietnamie. Po zakończeniu działań wojennych w Europie został przeniesiony do zespołu planującego inwazję Japonii.

W 1971 został powołany na przedstawiciela USA podczas rokowań SALT i piastował to stanowisko do 1979, kiedy to odszedł na emeryturę, wyrażając w ten sposób dezaprobatę w stosunku do administracji Cartera. Po wyborze na prezydenta Ronalda Reagana, Rowny został powołany w randze ambasadora na przewodniczącego rokowań START I (przez cztery lata), a następnie specjalnego doradcy ds. kontroli zbrojeń w administracji prezydentów Reagana i Busha, aż do 1990, kiedy przeszedł na emeryturę.W stanie spoczynku pozostawał konsultantem międzynarodowym.

Rowny był również działaczem polonijnym. W młodości uczestniczył w pogrzebiegi Ignacego Jana Paderewskiego, który odbył się w Nowym Jorku. W 1994 został przewodniczącym Paderewski Living Memorial, mającego na celu podtrzymywanie dziedzictwa wielkiego polskiego patrioty, pianisty i kompozytora. Wchodził także w skład delegacji, która w 1992 przywiozła ciało Paderewskiego z cmentarza Arlington do wolnej Polski. Rowny był aktywnym członkiem-założycielem i wiceprezydentem Amerykańsko-Polskiego Komitetu Doradczego