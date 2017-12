Pożar domu w Zakopanem. Zapalił się olej we frytkownicy

Pożar na Jaszczurówce w Zakopanem. Według wstępnych ustaleń, w jednym z mieszkań zapaliła się boazeria w kuchni. W momencie pojawienia się ognia, w budynku znajdowały się dwie osoby. Nie ma informacji, by odniosły one jakiekolwiek obrażenia. – Pożar na Jaszczurówce został zainicjowany przez prawdopodobnie urządzenie frytkownicy, gdzie zapalił się olej. Ogień szybko rozprzestrzenił się na boazerię w kuchni. Spowodowało to dość duże zadymienie i duży ogień – powiedział kpt. Rafał Klecha ze straży pożarnej w Zakopanem.