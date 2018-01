Owsiak do ministra zdrowia: Proszę się nie boksować i porozmawiać z lekarzami

Ministerstwo Zdrowia przekazało 2 stycznia, że klauzulę która przewiduje pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin tygodniowo wypowiedziało dokładnie 3546 lekarzy rezydentów i specjalistów. Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy oszacowało jednak, że wypowiedzenia wspomnianej klauzuli mogło złożyć około pięciu tysięcy medyków w całej Polsce. Konstanty Radziwiłł ocenił działania rezydentów jako „polityczne uderzenie w rząd Mateusza Morawieckiego”.

– Kiedy pan minister próbuje powiedzieć, że jest to czysta polityka, nie zgadzam się z tym – powiedział Jerzy Owsiak. – Gdyby WOŚP zebrała dwa razy tyle niż rok temu, to też można by to tak skomentować, że to czysta polityka – ocenił. Zdaniem gościa „Kropki nad i”, lekarze wyraźnie dają do zrozumienia o co im chodzi i przypomniał, że już rok temu rozmawiano z dyrektorami szpitali o zwiększeniu nakładów na służbę zdrowia, ponieważ kiedyś może dojść do sytuacji, gdy nikt nie przyjdzie do pracy.

– Panie ministrze, proszę rozmawiać z lekarzami, proszę nie boksować się i nie mówić, że to sprawa polityczna. To jest dolewanie oliwy do ognia, niepotrzebnie – podsumował Jerzy Owsiak. Prezes WOŚP przypomniał, że sprzęt medyczny jest kupowany m.in. dla oddziałów pediatrycznych i dla rodziców chorych dzieci bolesnym będzie fakt, że zastaną w szpitalach zamknięte drzwi. Stwierdził również, że nie obawia się braku niezbędnej aparatury, ale faktu, że nie będzie wystarczającej liczby lekarzy, którzy będą na niej pracować. Finał WOŚP odbędzie się 14 stycznia 2018 roku, a jego celem będzie pozyskanie środków dla wyrównania szans w leczeniu noworodków.