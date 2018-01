Pacjentów czekają poważne problemy? Lekarze w całym kraju odmawiają dodatkowych dyżurów

Najwięcej osób wypowiedziało klauzule opt-out w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Tylko tam z pracy w wymiarze przekraczającym 48 godzin tygodniowo zrezygnowało ponad 100 lekarzy. W Krakowie w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu klauzulę opt-out wypowiedziała 1/4 lekarzy, czyli konkretnie 93 medyków. Dużo pracowników zrezygnowało z dodatkowych dyżurów w warszawskim szpitalu pediatrycznym oraz wojewódzkim w Kielcach.

W Przemyślu w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio z pracy w przekroczonym wymiarze zrezygnowało około 80 osób. W Rzeszowie dodatkową pracą zostali obciążeni lekarze dyżurni SOR, w związku z brakiem obstawy dyżuru w Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej – podają na Twitterze rezydenci.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu klauzulę opt-out wypowiedziało 35 rezydentów i 37 specjalistów. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu z pracy powyżej 48 godzin tygodniowo zrezygnowało 82 rezydentów.

Efektem wypowiadania przez lekarzy wspomnianej klauzuli będą dłuższy czas oczekiwania na wizytę u lekarza oraz problemy w szpitalach z obsadzaniem dyżurów. – Pokazujemy, że bez tych klauzuli ochrona zdrowia ma utrudnione działanie i przez wiele lat nikt nic nie zrobił, żeby zapobiec katastrofie kadrowej w polskiej ochronie zdrowia – powiedział Łukasz Jankowski z Porozumienia Rezydentów.

Problemy w służbie zdrowia

Przypomnijmy, 19 grudnia minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wydał projekt rozporządzenia, które wprowadza m.in. pełnienie obowiązków przez lekarzy na różnych oddziałach szpitala. Była to jego odpowiedź na wypowiadanie przez medyków klauzuli opt-out i trudności z obsadzaniem dyżurów w szpitalach. Szefowi resortu odpowiedział Zarząd Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów, który stwierdził, że dokument wprowadzi chaos w organizacji służby zdrowia. Premier Morawiecki powiedział, że w szpitalach istnieją poważne niedobory pracowników i jest to jedna z kwestii stanowiących priorytet w 2018 roku. – Rezydenci to niezwykle ważna grupa, chciałbym prosić młodych lekarzy, abyśmy byli w dialogu – powiedział szef rządu na antenie TVP Info. Zgodził się, że lekarze zarabiają zbyt mało, ale jego zdaniem powinni zostać w kraju. „Uprzejmie prosimy o wyznaczenie terminu spotkania, podczas którego będziemy mieli okazję ten dialog rozpocząć” – odpowiedzieli premierowi rezydenci na Twitterze.