Ktoś niszczy auta senatora PiS i jego rodziny. Polityk zawiadomił prokuraturę

Senator Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Cichoń złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie incydentów, do których miało dojść pod koniec roku w Wieliczce oraz w Krakowie. Polityk partii rządzącej twierdzi, że w kilku samochodach należących do niego oraz członków jego rodziny ktoś celowo przecinał opony i odkręcał śruby w kołach.

Rzecznik krakowskiej prokuratury okręgowej Janusz Hnatko potwierdził, że faktycznie do śledczych wpłynęły policyjne materiały w tej sprawie. – Na podstawie zgromadzonych materiałów wszczęto śledztwo dotyczące niszczenia mienia oraz narażenia na niebezpieczeństwo zdrowia i życia rodziny senatora i jego samego – powiedział prokurator w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” .

Zbigniew Cichoń to senator z Małopolski. Jego żona pracuje w Wydawnictwie Literackim, a córka Anna oraz syn Piotr są studentami prawa. Szefowa sejmowej komisji ds. Amber Gold Małgorzata Wassermann publicznie określiła polityka mianem patrona i przyjaciela jej ojca Zbigniewa, który zginął w katastrofie smoleńskiej.