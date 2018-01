Toruń. 52-latka poddawała córkę egzorcyzmom. Jest akt oskarżenia

Autorem aktu oskarżenia jest prokurator z Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód. Według śledczych Aldona W. znęcała się nad córką przez pięć lat – od 2012 do połowy 2017 roku. Kobieta miała oblewać swoją córkę święconą wodą, zmuszać do udziału w egzorcystycznych obrzędach, wmawiać jej opętanie i puszczać jej religijne pieśni. Nastolatka podjęła w ciągu pięciu lat cztery nieudane próby samobójcze. Prokuratorzy uważają, że to zachowanie matki sprowokowało dziewczynę do tych czynów. U dziewczyny stwierdzono chorobę psychiczną i nieporadność.

Z akt sprawy wynika ponadto, że 52-letnia Aldona W. uznała za opętanego także swojego męża. Kiedy wrócił on z zagranicy w 2016 roku zaczęła wobec niego stosować podobne „zabiegi” jak wobec swojej córki. To właśnie on powiadomił o zachowaniu kobiety śledczych w lipcu 2017 roku. Kobieta dostała dozór policyjny i zakaz rozmów z mężem i córką.

Kobieta nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych jej czynów. Grozi jej kara 12 lat więzienia.