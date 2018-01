Atak na biuro polityków PiS. Małżeństwo z zarzutami

Policjanci zatrzymali w środę 3 stycznia wieczorem dwie osoby. To 34-letni mieszkaniec Nakła oraz jego o rok starsza żona. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy Monika Chlebicz przekazała, że podjęto decyzję o postawieniu zatrzymanym zarzutu zniesławienia, polegającego na pomówieniu o postępowanie, które może narazić na utratę zaufania, potrzebnego do wykonywania zawodu, czy funkcji. Parze grozi grzywna lub kara ograniczenia wolności. W czwartek 4 stycznia sprawców przesłucha prokurator. Jak podaje TVN24, małżeństwo przyznało się do namalowania napisów na drzwiach.

Poseł PiS Łukasz Schreiber poinformował w Nowy Rok, że wandale zniszczyli wejście do biura w Nakle nad Notecią, które zajmuje wspólnie z eurodeputowanym Kosmą Złotowskim. „Nowy Rok, ale niestety stare praktyki sympatyków totalnej opozycji” – napisał poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Ataki na biura polityków PiS

W niedzielę 31 grudnia, biuro poselskie posła PiS Pawła Lisieckiego i eurodeputowanego Zdzisława Krasnodębskiego na warszawskiej Pradze-Północ zostało zaatakowane przez wandali. „Zamki zostały zaklejone nieznaną substancją i trzeba było je wywiercić. Wstyd! Mam nadzieję, że sprawcy zostaną ukarani” – napisał na Twitterze Szyszko. „Rzeczywiście wandalizm nie powinien mieć miejsca, zwłaszcza, że Biuro służy przede wszystkim lokalnej społeczności jako miejsce bezpłatnych porad prawnych” – skomentował Lisiecki.

Przypomnijmy, że w połowie grudnia zostało podpalone biuro poselskie Beaty Kempy w Sycowie na Dolnym Śląsku. Sprawca podpalenia – Sebastian K., usłyszał zarzuty o działalność terrorystyczną. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

11 grudnia wandale zalali farbą szybę w warszawskim biurze posła Prawa i Sprawiedliwości Andrzeja Melaka. 10 grudnia poseł Leszek Dobrzyński poinformował o incydencie, do którego doszło w szczecińskim biurze PiS. Nieznany sprawca namalował sprayem na drzwiach symbol Polski Walczącej. W styczniu 2016 roku wandale oblali farbą drzwi biura poselskiego Joachima Brudzińskiego.