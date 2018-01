Śledztwo w sprawie rasistowskiego ataku na 14-latkę. Sprawę skomentowali premier oraz szef MSWiA

Na policję zgłosił się ojciec ofiary. 14-letnia Canan E. miała wracać do domu ze szkoły, kiedy drogę zastąpił jej nieznany około 40-letni mężczyzna. Miał on zaatakować dziewczynkę z powodu koloru skóry, co potwierdził Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej. Według mediów, napastnik miał wykrzykiwać hasło „Polska dla Polaków”.

W wyniku ataku poszkodowana odniosła lekkie obrażenia. – Dopóki pokrzywdzona nie zostanie przesłuchana i nie uzyskamy od niej procesowej relacji, nie informujemy o przebiegu zdarzenia, w tym o szczegółach zachowania sprawcy względem małoletniej pokrzywdzonej, ani o odniesionych przez nią obrażeniach. Mogę jedynie powiedzieć, że są to powierzchowne obrażenia naskórka – stwierdziła prokuratura. Wniosek o przesłuchanie dziewczynki wpłynął w czwartek 4 stycznia. Policja poszukuje 40-letniego mężczyzny, który miał być sprawcą napadu.

„Media przedstawiają tą dziewczynkę jako ciemnoskórą”

Sprawę ataku skomentowali m.in szef MSWiA. „Zobowiązałem Komendanta Głównego Policji, aby objął osobistym nadzorem śledztwo w sprawie pobicia 14-latki, liczę na jak najszybsze efekty, zero tolerancji dla bandytów” – napisał na Twitterze Mariusz Błaszczak. W rozmowie z Polsat News minister zadeklarował, że „nie ma przywileju tego typu przestępstw” . – Media przedstawiają tą dziewczynkę jako ciemnoskórą. To nieprawda. Ta sprawa jest wyjaśniana, jest prowadzone śledztwo. Widzę w tym próbę tworzenia sytuacji, która nijak się ma do faktów – przekonywał Błaszczak dodając, że „do końca nie wiadomo, czy napastnik krzyczał »Polska dla Polaków«” .

„Nie ma miejsca na rasizm w Polsce. Atak na dziewczynkę z powodu koloru jej skóry jest godny najwyższego potępienia, zrobimy wszystko, żeby Polska była bezpieczna dla każdego” – czytamy w wiadomości zamieszczonej w mediach społecznościowych przez premiera Morawieckiego.

„Wielokrotne apele do osób odpowiedzialnych nie pomogły. Proszę więc Was, warszawiacy – reagujcie! Nie pozwólcie na takie traktowanie naszych mieszkańców i gości!” – napisała na Twitterze prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz.