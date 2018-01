Iwona Arent i Wojciech Zubowski w składzie komisji śledczej ds. Amber Gold

Do sejmowej komisji śledczej do spraw Amber Gold dołączają posłowie Prawa i Sprawiedliwości Iwona Arent oraz Wojciech Zubowski. Zastąpią oni Marka Suskiego i Joannę Kopcińską, którzy przeszli do kancelarii premiera.

Za kandydaturami Iwony Arent oraz Wojciecha Zubowskiego opowiedziało się 407 posłów, przeciwnych było ośmiu, a 15 wstrzymało się od głosu. Iwona Arent wstąpiła do PiS w 2002 roku. Została m.in. wiceprezesem regionu olsztyńskiego partii (okręg nr 35), wcześniej pełniła funkcję skarbnika. Mandat poselski objęła 22 sierpnia 2006 w toku V kadencji Sejmu, zastępując Aleksandra Szczygłę, który został powołany na stanowisko szefa Kancelarii Prezydenta RP. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi została posłem, otrzymując 7187 głosów. W wyborach do Sejmu w 2011 z powodzeniem ubiegała się o reelekcję, dostała 11 955 głosów. W 2015 została ponownie wybrana do Sejmu, otrzymując 26 377 głosów. W Sejmie podjęła pracę m.in. w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej. Ponadto była wiceprzewodniczącą Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Parlamentarnego oraz wiceprzewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Wolności Słowa. Zasiadała w Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczaniem biurokracji. W VIII kadencji Sejmu została przewodniczącą Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz członkinią Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, a także delegatem do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Wojciech Zubowski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Następnie prowadził własną działalność gospodarczą, po czym został zatrudniony w jednej ze spółek prawa handlowego z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź. W wyborach samorządowych w 2006 i w 2010 roku z listy Prawa i Sprawiedliwości był wybierany do rady powiatu głogowskiego. W 2011 wystartował w wyborach parlamentarnych. Uzyskał mandat poselski, otrzymując 6800 głosów w okręgu legnickim. W 2015 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję.