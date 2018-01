Ziobro nagrał film z oskarżeniami. Doczekał się ostrej odpowiedzi Adama Małysza

Adam Małysz w rozmowie z „WP Sportowe Fakty” odniósł się do nagrania Jana Ziobry, o którym głośno jest w internecie. – Jeśli on chce zdziałać coś walką, jaką teraz toczy, to może się przeliczyć. Jeśli trenerzy zaczną mówić, jaka była z nim współpraca, to naprawdę się rozczaruje – stwierdził legendarny polski skoczek.

W piątek 5 stycznia polski skoczek narciarski Jan Ziobro poinformował w nagraniu zamieszczonym na swoim Facebooku, że zawiesza karierę sportową. Jako powód podaje, że osoby ze środowiska chcą go zniszczyć jako sportowca. Teraz zamieścił nowe wideo, w którym podaje przykłady „złego traktowania”. Na oskarżenia Jana Ziobry zareagował już legendarny polski skoczek oraz dyrektor i koordynator od skoków i kombinacji norweskiej w PZN Adam Małysz. – Wiem, że teraz będą wyciągane różne brudy. Jeśli on chce zdziałać coś walką, jaką teraz toczy, to może się przeliczyć. Jeśli trenerzy zaczną mówić, jaka była z nim współpraca, to naprawdę się rozczaruje – zaznaczył. – Niech powie dokładnie – którzy trenerzy? Horngacher? Zidek? Mateja? Sobczyk? Jedno drugiego się nie trzyma. Dlaczego wtedy, kiedy czuł, że jest dyskryminowany, nie przyszedł do trenera? – mówił Małysz w rozmowie z WP. – Jako związek nic nie zrobimy, póki nie mamy argumentów, że zawodnik rzeczywiście jest dyskryminowany. Tym bardziej, że on wyciąga 2016 rok, czyli sytuacje sprzed prawie dwóch lat. Musimy traktować się poważnie. Jego ciężkiej pracy nie widać. Zarzuty Jana są na wyrost – ocenił.