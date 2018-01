W Polsce pojawił się nowy milioner. Kumulacja Lotto rozbita

W sobotnim losowaniu Lotto padła jedna wygrana 1 stopnia, co oznacza, że do zwycięzcy trafi 15 514 502,7 złotych, pomniejszone o podatek. Blisko szczęścia było 71 osób, które trafiły piątkę. One będą musiały się zadowolić wygraną rzędu około 6800 złotych. "Czwórkę" skreśliło ponad 4 tys. osób, które otrzymają po około 250 złotych. Kolejne losowanie 16 stycznia.

Ci, którym marzą się miliony, powinni zastanowić się nad zagraniem w Eurojackpot – w piątek do zgarnięcia będzie aż 270 mln złotych – najwyższa kumulacja w historii gier liczbowych w Polsce. W poprzednim losowaniu nikt bowiem nie trafił głównej wygranej. Tę gwarantowały liczby 16, 17, 25, 40, 44 oraz 2, 9.