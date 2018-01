Czarna Środa. Kobiety znów wyjdą na ulice. „Mówimy dziś do Ciebie, Polsko”

Inicjatorki Czarnej Środy poinformowały, że chcą pokazać, że widzą, „o co toczy się gra”. Jak piszą, chodzi o „całkowity zakaz aborcji w Polsce”. „Po głosowaniach w sprawie Ratujmy Kobiety czujemy się zdane tylko na siebie i odpowiadamy na to tak, jak odpowiadamy na komunikaty policji spychającej nas z ulic: » Uwaga, uwaga, tu obywatelki!«” – piszą. „Zapowiadamy PiS-owi, że owszem, nie wiemy, kiedy będą procedować zakaz aborcji embriopatologicznej w Sejmie i wniosek posła Wróblewskiego w atrapie Trybunału Konstytucyjnego, ale będziemy na to gotowe i gotowi” – czytamy.

Jak poinformowały przedstawicielki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, w Warszawie marsz wyruszy 17 stycznia o 17:30 spod biura Platformy Obywatelskiej na Wiejskiej, "złoży wizytę" w biurze Nowoczesnej na Nowym Świecie i Alejami Jerozolimskimi podąży pod biuro Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej.

"Nie mówimy dziś do Strajku. Nie mówimy dziś do kobiet. Mówimy dziś do Ciebie, Polsko, bo chcemy, żebyś wiedziała" -piszą inicjatorki. "Posłom i posłankom opozycji radzimy, żeby wykorzystali ten czas jako okazję do intensywnego milczenia w mediach, także społecznościowych oraz zastanowienia się nad tym, czy są gotowi zmierzyć się z hańbą ich macierzystych ugrupowań oraz kontrowersyjnym poglądem, że kobiety są ludźmi, wnosząc ponownie, jako poselski, odrzucony projekt Ratujmy Kobiety" – zaznaczają.