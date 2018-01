Dramatyczna relacja nastolatki, która padła ofiarą egzorcysty. Przywiązywano ją do kaloryfera, wkładano w usta krzyż

Reporterzy dotarli do nastolatki, która przez wiele lat była poddawana egzorcyzmom. W artykule „Zły dotyk egzorcysty” opisano dramatyczną historię dziewczyny. Z relacji dziennikarzy wynika, że ciotka nastolatki zmuszała ją codziennie do długich modlitw. Dziewczyna nie miała prawa zakładać ubrań w kolorze czarnym, była także zmuszana do uczestniczenia w mszach świętych. Kiedy podczas jednego ze spotkań oazowych nastolatka zaczęła się wiercić na krześle, jej rodzina uznała, że nastolatka potrzebuje egzorcyzmów.

Ksiądz odprawiał nad nastolatką specjalne modły. Z relacji dziennikarzy wynika, że była ona przywiązywana do kaloryfera, księża oraz inni świeccy mężczyźni mieli się także na niej kłaść i wcierać w jej miejsca intymne święte olejki. Tego typu praktyki trwały przez kilka godzin. Rodzice nastolatki byli zaniepokojeni, kiedy widzieli, że ich córka ma na ciele siniak i otarcia, jednak całkowicie ufali księdzu. Na jego prośbę odizolowali nastolatkę od znajomych i wyrzucili z jej pokoju rzeczy, które miały odpowiadać za pojawienie się w jej ciele demonów. Później nastolatka trafiła do innego księdza, który przywiązywał ją pasami do krzesła, wkładał do ust krzyż oraz oblewał wiadrami zimnej wody święconej.

Po kilku latach dziewczyna uciekła ze swojej rodzinnej miejscowości na studia. Od wielu lat leczy się z powodu depresji. Twierdzi, że ma również stany lękowe na widok księży.