Będzie zmiana konstytucji? Karczewski: Potrzebne jest referendum

Przypomnijmy, podczas ubiegłorocznych uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja prezydent Andrzej Duda ogłosił, że w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości mogłoby zostać przeprowadzone referendum ws. zmian w obecnej ustawie zasadniczej RP. W rozmowie z Radiem Maryja Stanisław Karczewski zapowiedział, że spotka się z wiceszefem Kancelarii Prezydenta Pawłem Muchą w celu omówienia kwestii terminów oraz pytań referendalnych przyszłego plebiscytu. W przyszłorocznym referendum obywatele mieliby odpowiedzieć na 10 pytań sformułowanych na podstawie wcześniejszych konsultacji społecznych. Mieszkańcy kraju określiliby kierunek zmian zawartych w przyszłym projekcie zmienionej Konstytucji.

– Będę dziś faktycznie rozmawiał z ministrem Muchą, będziemy się przekonywać do swoich argumentów. Myślę że dojdziemy do porozumienia bo też skłaniam się ku temu aby referendum się odbyło, ono jest potrzebne, potrzebna jest debata wokół Konstytucji, potrzebna jest zmiana Konstytucji – powiedział marszałek Senatu na dzisiejszym briefingu prasowym. Dodał, że ma wątpliwości co do listopadowego terminu, ale na razie nie chciałby mówić o ewentualnych innych datach przeprowadzenia referendum.