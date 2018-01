Pod psem załamał się lód. Na pomoc ruszyli strażacy

Galeria:

Strażacy uratowali psa, pod którym załamał się lód

Do zdarzenia doszło we wtorek 23 stycznia około godziny 16:20. Wówczas jednostka straży pożarnej z gminy Nowy Duninów została wezwana do akcji ratowniczej na rzece Wiśle w miejscowości Brwilno.

Po dotarciu na miejsce strażacy dowiedzieli się od właścicielki posesji, że z przybrzeżnych zarośli dobiegają niepokojące dźwięki zwierzęcia. " Przy użyciu specjalistycznych sań do ratownictwa lodowego, dotarliśmy do oddalonego około 50 metrów od brzegu psa, pod którym zarwał się lód. Natychmiast ewakuowaliśmy wyziębione zwierze na brzeg i w pobliskim budynku okryliśmy w celu rozgrzania. Po upewnieniu się, że zwierze jest już bezpieczne, powróciliśmy do bazy" – podano.

Wciąż poszukiwany jest właściciel psa.