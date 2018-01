Minister Brudziński na tle swastyk. Grafika TVN pod lupą KRRiT

W czwartkowym wydaniu „Faktów” poświęconym posiedzeniu Sejmu, w trakcie którego Joachim Brudziński prezentował informację na temat osób, stowarzyszeń i ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie, że propagują ustroje totalitarne, jako zapowiedź materiału na ten temat użyta została kontrowersyjna grafika. Pojawiło się na niej zdjęcie nowego szefa MSWiA na tle swastyk – kadrów ze słynnego wydania „Superwizjera” poświęconego polskim neonazistom.

Taki fotomontaż wywołał oburzenie sporej części użytkowników Twittera. Jak się okazuje, nie skończyło się na słowach krytyki. Rzecznik Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w rozmowie z portalem Wirtualna Polska przyznała, że do KRRiT wypłynęło kilka skarg w tej sprawie. Są to zawiadomienia od osób prywatnych, nie instytucji. Mimo tego Rada zajmie się to sprawą – wystąpiła już o materiał do nadawcy. Sporną kwestią jest nie tylko grafika, ale też zaprezentowana przez "Fakty" narracja.