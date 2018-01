Policjanci znaleźli w wersalce... kobietę. Okazało się, że była poszukiwana listem gończym

W piątek dyżurny kraśnickiej jednostki policji został powiadomiony o pobiciu mężczyzny. Na miejsce gdzie przebywał poszkodowany został skierowany patrol. Policjanci na podstawie zeznań poszkodowanego udali się do mieszkania, gdzie miało dojść do pobicia. Pobity mężczyzna trafił do szpitala.

We wskazanym mieszkaniu przebywało czterech mężczyzn w wieku 31-36 lat, wszyscy byli nietrzeźwi. Ślady zauważone przez policjantów jednoznacznie wskazywały, że doszło tam do czynu zgłoszonego przez poszkodowanego. W czasie policyjnej interwencji jeden z mężczyzn spał na znajdującej się w mieszkaniu wersalce. W trakcie budzenia nietrzeźwego, funkcjonariusze usłyszeli hałas z wnętrza mebla. Otwarcie i zawartość wersalki była zaskoczeniem. Policjanci ujawnili wewnątrz ukrywająca się kobietę. Sprawdzenie tożsamości wykazało, że jest to 36-latka poszukiwana listem gończym do odbycia półtora roku kary pozbawienia wolności za udział bójce.

Kobieta nie potrafiła wyjaśnić, co robiła i jak znalazła się w wersalce. Twierdziła że w mieszkaniu przebywała od kilku dni i spożywała alkohol i nic nie wie na temat pobicia, do którego doszło. Wszyscy zostali zatrzymani. Czterech mężczyzn trafiło do policyjnego aresztu, będą odpowiadali za pobicie, a poszukiwana listem gończym została odkonwojowana do zakładu karnego.