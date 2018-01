Wybił szybę w mieszkaniu Michała Tuska. Usłyszał zarzuty

43-letni mężczyzna usłyszał zarzuty zniszczenia mienia i narażenia na utratę życia i zdrowia osób. Prokurator zastosował wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 1500 złotych i dozór. Ponadto, podejrzany ma zakaz zbliżania się na odległość mniejszą niż 25 metrów do poszkodowanych. 43-latek twierdzi, że nie wiedział, że jest to mieszkanie Michała Tuska. Onet.pl informuje, że prokuratura zna już dane również drugiego z mężczyzn i zostanie on niedługo przesłuchany.

Opublikowano kadry z nagrania

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 3 września 2017 r. około 18.00 w Gdańsku. Przez kilka miesięcy nie udawało się ustalić sprawców, a prokuratura umorzyła śledztwo w grudniu w związku z ich „niewykryciem”. Po interwencji adwokata Michała Tuska, zostały opublikowane wizerunki mężczyzn.

W sobotę 27 stycznia na stronie gdańskiej policji zamieszczono kadry z nagrania. Widać na nich dwóch mężczyzn, którzy są podejrzani o wybicie szyb w mieszkaniu Michała Tuska. Jeden z nich schylił się i rzucił czymś w kierunku, którego zasięg kamery nie obejmuje. Jak podaje Onet.pl, policjanci twierdzą, że to właśnie ten mężczyzna zniszczył wówczas kamieniem szyby w mieszkaniu syna byłego premiera.