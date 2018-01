Macierewicz: Bardzo dużą rolę w tym, co się teraz dzieje, odgrywa agentura Rosji

W piątek 26 stycznia Sejm przyjął nowelizację ustawy o IPN, która wprowadza karę grzywny lub karę do trzech lat więzienia za używanie w publikacjach sformułowań sugerujących, że Polska brała udział w zbrodniach hitlerowskich, w tym określenia „polskie obozy śmierci”. Zapis umożliwi też wszczynanie postępowań karnych m.in. za negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Zarówno Izrael jak i Ukraina wyraziły sprzeciw wobec ustawy.

Premier Izraela odnosząc się do nowelizacji ustawy stwierdził, że "to prawo jest bezpodstawne". Na antenie Telewizji Republika były szef MON Antoni Macierewicz stwierdził, że "przyjął to z olbrzymim zdziwieniem". – My zawsze mieliśmy dobre stosunki. Mam nadzieję, że to sytuacja przejściowa. Nie ma wątpliwości, że jesteśmy jedynym państwem, który w żaden sposób nie kolaborowało z okupantami. Niemcy stosowali odpowiedzialność zbiorową względem osób, które broniły Żydów. W narodzie polskim nie było żadnych formacji SS – mówił. Jak dodał, ma nadzieję, że jest to sytuacja "uwarunkowana jakimiś innymi sprawami". – Nasze stanowisko nie może brać pod uwagę rezygnacji z osób, które zostały ofiarami ogromnej zbrodni. To ich pamięci bronimy za pomocą tego artykułu – podkreślił.

Macierewicz wyraził opinię, że "trzeba się zapytać, jaką rolę w tym, co się teraz dzieje, odgrywa agentura Rosji". – Moim zdaniem bardzo duże. Myślę, że większe znaczenie ma fakt, że wojska Rosji stoją kilkanaście kilometrów od Jerozolimy – my tego nie odczuwamy. Trzeba sobie zadawać w jakiej sytuacji jest państwo Izrael – mówił.

Były szef MON zaznaczył, że "nawiązywanie niektórych środowisk do faszyzmu i antyludzkich ideologii jest niedopuszczalne", a "Polska nie może się zgodzić na gloryfikację takich zachowań". – Cała Polska została zniszczona okupacją aż do kości. Nie da się przywrócić stanu Polski sprzed II wojny światowej – to jest niemożliwe. Ta nie wiedza wynika również z tego, że my za mało o tym mówimy. Mamy do czynienia z patologicznymi sytuacjami. My musimy bardzo szczegółowo przedstawiać wszelki fakty w tym temacie – mówił.