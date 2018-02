Znana dziennikarka Polsatu walczy z rakiem. „Meta już niedaleko”

Joanna Górska poinformowała, że 31 stycznia 2018 roku otrzymała ostatni wlew. „Wyścig z dziadem zaczęliśmy w lipcu. Za nami pół roku piekła. Daliśmy radę! Meta już niedaleko. Dziękujemy za wsparcie. Dziękujemy z całego serca” – napisała na Facebooku dziennikarka.

Górska poinformowała o swojej chorobie 20 października 2017 roku za pośrednictwem Facebooka. „Kochani, nie ma mnie na antenie już jakiś czas. Pytacie dlaczego, a ja nie odpowiadałam... Czas powiedzieć o co chodzi. Jestem chora. Wrócę jak tylko będę mogła. Wierzących proszę o modlitwę, niewierzących o trzymanie kciuków.Badajcie się! To bardzo ważne. Im szybciej się wie, tym większe szanse. Do zobaczenia” – napisała. 30 listopada 2017 roku podała, że rak zmniejszył się o połowę. „Każdy dzień jest świętem, a ten z chemią to NADŚWIĘTO! Wlewy zbliżają mnie do szczęśliwego finału. Co tam włosy, co tam rzęsy, co tam brak mięśni i dodatkowe kilogramy przez sterydy, co tam ból i nieciekawe dolegliwości! Rak jest MNIEJSZY O POŁOWĘ! Czy to nie jest cudowne? Mam wokół siebie wspaniałych ludzi dzięki nim zniosę WSZYSTKO aby dziada z siebie wykopać. Wspierajcie chorych znajomych, przyjaciół i bliskich. Każdy uśmiech jest na wagę złota. Onkopacjenci potrzebują dużo ciepła ? wtedy są silni, a silna głowa to podstawa. Do boju!” – zachęcała.

Dziennikarka w innych wpisach przyznała, że „myślała, że jej to nie spotka”. Dodaje jednak, że jej przypadek zmotywował wiele kobiet do zrobienia badań. „Nie zamykajcie się w domach. Mówcie znajomym i bliskim jak trzeba się z nami obchodzić, mówcie, że normalnie... bez litości, smutku i żalu. Wielu nie wie jak na Nas reagować. To choroba przewlekła, coraz rzadziej śmiertelna. Rak piersi wcześnie wykryty ma dobre statystyki – pamiętajmy o tym” – pisała z kolei do innych chorych na nowotwór osób.