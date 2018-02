Jacek Czaputowicz rozmawiał z Sigmarem Gabrielem. „Polska może liczyć na zdecydowane stanowisko Niemiec”

Szefowie polskiej i niemieckiej dyplomacji rozmawiali o tragicznej historii okresu II wojny światowej. Minister Jacek Czaputowicz podziękował szefowi niemieckiej dyplomacji za jego ostatnie oświadczenie dotyczące odpowiedzialności Niemiec za organizację Holokaustu. Z kolei Sigmar Gabriel potwierdził, że stanowisko Niemiec pozostaje niezmienne – naród niemiecki ponosi wyłączną odpowiedzialność za organizację Holokaustu narodu żydowskiego i zbrodnie na narodzie polskim. Potwierdził, że Polska może liczyć na zdecydowane stanowisko Niemiec w tej sprawie.

„Szef polskiej dyplomacji poinformował niemieckiego kolegę, że nowelizacja ustawy o IPN nie ogranicza wolności badań naukowych i działalności artystycznej” – podało w komunikacie polskie MSZ .

„Masowe morderstwo zostało popełnione przez nasz naród”

Przypomnijmy, w sobotę szef niemieckiego MSZ Sigmar Gabriel zapewnił Polskę, że wszelkie próby zafałszowania historii poprzez mówienie o "polskich obozach" zostaną "w sposób jasny i zdecydowany" odrzucone przez Niemcy. – Nie ma najmniejszej wątpliwości, jeśli chodzi o to, kto był odpowiedzialny za obozy koncentracyjne. To zorganizowane masowe morderstwo zostało popełnione przez nasz naród i nikogo innego. Jeśli byli pojedynczy kolaboranci, to oni nic tu nie zmieniają – mówił Sigmar Gabriel.

