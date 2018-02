Szef MSZ potwierdza: Netanjahu mówił o „systemowym udziale Polaków w Holokauście”

Premier Izraela Benjamin Netanjahu uważa, że podczas drugiej wojny światowej Polacy systemowo uczestniczyli w zagładzie Żydów. W związku ze sporem o polską ustawę o IPN, która chce karać na tego typu słowa, podzielił się swoim poglądem z Mateuszem Morawieckim. Przez weekend rozmowa polityków była jedynie przedmiotem medialnych pogłosek. W poniedziałek 5 lutego stanowisko Netanjahu potwierdził jednak szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Systemowy udział w Holokauście

– Tak, to prawda. Mówił mi o tym pan premier. Rzeczywiście to sformułowanie tam występuje – przyznał. – Tu jest kwestia też pewnej interpretacji. „Systemowe”, to jest nie do przyjęcia dla mnie – zaznaczył. Swoją odpowiedź rozszerzył o możliwe rozumienia zwrotu „systemowe”. – „Systemowy” to jest zbyt niejednoznaczne określenie, bo to może oznaczać np. liczny udział, masowy udział. To jeszcze można by moim zdaniem przyjąć – powiedział. Czaputowicz.

Czaputowicz o suwerenności państwa polskiego

– Natomiast jeżeli miałoby to oznaczać, że był zorganizowany (Holokaust – red.) przez państwo polskie przy współudziale z Niemcami – co jest z naszego punktu widzenia kompletnie absurdalne, bo państwo polskie nie sprawowało suwerenności na terenie okupowanej przez Niemcy Polski – to wówczas z tym słowem nie należy się godzić – podkreślał. – Premier Morawiecki mówi, że to był udział akcydentalny, pojedynczy, aczkolwiek być może liczny. To jest kwestia skali, co do tego nie ma sporu. No ale to też sygnalizuje różne rozumienie tego, co się wydarzyło w Polsce w czasie II Wojny Światowej – oceniał szef polskiej dyplomacji, który zastąpił na tym stanowisku Witolda Waszczykowskiego.