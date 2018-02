Mezo miał poważny wypadek samochodowy. Pokazał zdjęcia swoich obrażeń

Galeria:

Janusz "Mezo" Mejer miał wypadek samochodowy

Do zdarzenia doszło na ulicach Poznania, kiedy Mezo oraz jego żona podróżowali Uberem. Na jednym ze skrzyżowań doszło do silnego zderzenia. W wyniku wypadku Mejer odniósł obrażenia głowy, a lekarze zlecili tomografię. „Najważniejsze, że mojej Żonie nic się nie stało bo jeb***cie było konkretne. Zostałem fachowo zszyty i otoczony troskliwą opieką. Tylko dopiero co wyzdrowiałem i znów przymusowa przerwa w bieganiu” – napisał Mezo na Instagramie, pokazując zdjęcia swoich obrażeń.

35-letni Mezo wydał kilka albumów. Jego płyta „Eudaimonia” jako jedyna w jego karierze pokryła się złotem. Współpracował m.in. z Kasią Wilk, Mietkiem Szcześniakiem czy Liberem. Laureat nagród Eska Music, VIVA Comet i Superjedynki. Otrzymał także dwukrotnie nominację do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka. Trenuje biegi długodystansowe, triathlon i tenis ziemny. W wieku 19 lat przebiegł pierwszy raz maraton.