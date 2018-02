Afera podsłuchowa. Pierwsze zatrzymania ws. prywatyzacji Ciechu

Paweł T. ma mieć postawione zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Jak podaje RMF24.pl, chodzi o zaniżenie wartości Ciechu przed jego sprzedażą. Skarb Państwa z tego powodu mógł stracić od 20 do 120 mln zł.

Oprócz Pawła T. zatrzymano jeszcze 5 innych osób. To byli pracownicy ministerstwa skarbu i prywatnej spółki. Są to pierwsze zatrzymania, które pośrednio wynikają z rozmów nagranych podczas tzw. afery podsłuchowej.

„Afera taśmowa”

W czerwcu 2014 r. we „Wprost” ujawniono sześć nagrań, których dokonano w dwóch warszawskich restauracjach – Amber Room oraz Sowa&Przyjaciele. Były to m.in. stenogramy i nagrania rozmów szefa MSW, prezesa Banku Centralnego, byłego ministra transportu oraz Jana Vincenta-Rostowskiego z Radosławem Sikorskim. Do redakcji „Wprost” docierały też wiadomości o kolejnych taśmach. Nagrane miało zostać spotkanie wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej z szefem CBA Pawłem Wojtunikiem, do którego doszło na początku czerwca. Po kilku miesiącach okazało się, że istnieje więcej nagrań. Kelnerzy Łukasz N. i Konrad L. powiedzieli prokuratorom, że istniało nagranie rozmowy Aleksandra Kwaśniewskiego i Leszka Millera oraz wiele innych.

Po publikacji materiałów przez tygodnik „Wprost”, 16 czerwca do redakcji dwukrotnie wkroczyła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Po publikacji materiałów przez tygodnik „Wprost", 16 czerwca do redakcji dwukrotnie wkroczyła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

