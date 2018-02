Naukowcy ostrzegają: Wykluczenie z diety produktów z laktozą może zaszkodzić organizmowi

W ostatnim czasie coraz częściej słyszymy o osobach, które cierpią na różnego rodzaju nietolerancje pokarmowe m.in. glutenu czy laktozy. Oprócz tych, którzy faktycznie z powodów zdrowotnych nie mogą spożywać produktów zawierających wyżej wymienione składniki (a tych jest zaledwie kilka procent), wiele osób decyduje się wykluczyć ze swojej diety produkty z laktozą czy glutenem mimo braku wskazań od lekarza.

Unikanie laktozy stało się popularne po tym, jak w sieci pojawiła się informacja, że im jesteśmy starsi, tym coraz gorzej trawimy cukier mleczny czyli właśnie laktozę. Jeśli nasz organizm nie ma laktazy, czyli enzymu rozkładającego laktozę na cukry proste, wówczas można mówić o nietolerancji. Znienawidzony przez wielu składnik jest źródłem łatwo przyswajalnej energii, wpływa także na gospodarkę hormonalną organizmu. Znajduje się ona w serkach, mleku, jogurtach czy lodach.

Dwaj specjaliści z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Włodzimierz Bednarski i prof. Zygmunt Zander twierdzą, że wykluczenie z diety laktozy, przez osoby, które nie mają nietolerancji, może się okazać szkodliwe dla naszego organizmu. – Gdybyśmy założyli, że wszyscy będziemy konsumować wyłącznie produkty bez laktozy, to nasz enzym odpowiedzialny za jej trawienie rozleniwi się i przestanie być aktywny. W sensie ewolucyjnym uwstecznimy się – tłumaczy prof. Bednarski. Naukowiec dodaje, że tego typu trendy żywieniowe to wyłącznie wymysł specjalistów od marketingu, ponieważ te białka, które są wprowadzane do produktów zamiast laktozy mogą spowodować znaczące szkody w naszym organizmie. Jako przykład podaje m.in. galaktozę, która może nie być trawiona w ten sam sposób co laktoza.

Prof. Zander podkreśla, że osoby, które cierpią na nietolerancję laktozy powinny włączyć do diety produkty fermentowane, co ma być zdrowsze dla organizmu. – Specjaliści od marketingu i producenci żywności wykorzystują niewiedzę konsumentów i na niej zarabiają – tłumaczy.