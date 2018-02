Wałbrzych. Dziadek oskarżony o zgwałcenie 9-letniej wnuczki

O sprawie poinformowała „Gazeta Wyborcza” . Z ustaleń śledczych z Wałbrzycha wynika, że 60-letni Marek S. miał w latach 2014-2018 dopuścić się molestowania seksualnego oraz gwałtu na swoich swoich wnuczkach, którymi się opiekował. Sprawa wyszła na jaw, kiedy 9-letnia dziewczynka powiedziała swojemu tacie, że bolą ją narządy płciowe. Mężczyzna postanowił zgłosić sprawę na policję. Po tym jak dziewczynki złożyły zeznania w obecności psychologa, śledczy podjęli decyzję o postawieniu mężczyźnie zarzutów.

Według wałbrzyskiej prokuratury mężczyzna dopuścił się gwałtu na swojej 9-letniej wnuczce, za co grozi mu kara co najmniej 3 lat pozbawienia dopuszczenia się wobec swojej drugiej wnuczki innej czynności seksualnej. Tego typu przestępstwo także jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat dwunastu.

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu przychylił się do wniosku prokuratury. Podjęto także decyzję o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy.

