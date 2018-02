Kandydaci do KRS mają powiązania z Ministerstwem Sprawiedliwości

"Z przyjrzenia się związkom kandydatów do nowej KRS wynika jednak, że starą kastę ma tylko zastąpić inna – uzależniona od ministra sprawiedliwości" – donosi RMF FM.

Iustitia podaje, że powołany przez ministra w grudniu 2017 roku prezes Sądu Rejonowego w Słupsku do KRS zgłosił kandydaturę własnej żony – także sędziego w tym sądzie. Zgłoszony z kolei do KRS sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie to brat powołanego w ubiegłym roku prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Iustitia stwierdza też, że kandydaturę sędzi Sądu Rejonowego w Jaworznie zgłosiła do KRS jej koleżanka i córka powołanego w 2017 wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

Dwójkę kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa zgłosił dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Kolejną osobę – szkolną koleżankę ministra powołaną niedawno na prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie – zgłosił podległy mu urzędnik, dyrektor Departamentu Kadr w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Jak donosi RMF FM, za osobną grupę kandydatów do KRS można uznać osoby, które minister powołał niedawno na stanowiska prezesów sądów: Okręgowego w Rzeszowie, Rejonowego w Siemianowicach Śląskich i Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.