Holenderski portal zauważył paski w TVP. „Partia rządząca jest zawsze pokazywana w dobrym świetle”

Galeria:

Zbiór pasków informacyjnych w TVP za czasów prezesury Jacka Kurskiego

Holenderski dziennikarz Jeroen Wollaars zwrócił uwagę na fakt, iż po wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborach zmienił się prezes TVP, a wielu dziennikarzy, którzy nie kryli swojego negatywnego stosunku do partii rządzącej zostało zwolnionych lub zmuszonych do odejścia z Telewizji Polskiej. „»Wiadomości« systematycznie stawały się tubą propagandową polskich władz” – ocenił korespondent. Na potwierdzenie swoich tez Wollaars przytoczył słowa dziennikarza Jacka Żakowskiego, który powiedział, że rząd wykorzystuje publicznego nadawcę jako kanał propagandowy. – TVP nigdy nie było idealne, ale to, co dzieje się teraz, wygląda jak na Białorusi – tłumaczył publicysta. – Dla tych, którym nie podoba się dobra zmiana, jest to kanał propagandowy – mówił prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Krzysztof Skowroński, którego słowa również zacytowano w artykule.

W dalszej części tekstu Wollars opisuje praktyki TVP. Przytacza przykłady materiałów m.in. z końca 2016, kiedy to opozycja została oskarżona o próbę przeprowadzenia puczu w Sejmie. Dużą część tekstu poświęca temu, w jaki sposób pokazywana jest w mediach publicznych opozycja. „Politycy opozycji są każdorazowo traktowani jako zdrajcy. Partia rządząca jest zawsze pokazywana w dobrym świetle. To nie ma nic wspólnego z obiektywnym dziennikarstwem” – wyjaśnił. Jako przykład holenderski korespondent przytacza słynne paski informacyjne w TVP.

Telewizja Polska na razie nie skomentowała tez zawartych w artykule zamieszczonym na holenderskim portalu.