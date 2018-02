Ponad 550 kandydatów na komisarzy wyborczych. MSWiA analizuje przesłane dokumenty

MSWiA informuje, że trwa analiza dokumentów, które zostały przesłane do ministerstwa. Niezależnie od tego, do 26 lutego aplikacje mogą składać sędziowie - kandydaci do pełnienia funkcji komisarzy wyborczych.

Zgodnie z nowymi przepisami 100 komisarzy powoła na 5-letnią kadencję Państwowa Komisja Wyborcza spośród osób przedstawionych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do podstawowych zadań komisarzy wyborczych należy m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, powoływanie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, czy przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów, wraz z ich wynikami, Państwowej Komisji Wyborczej.

Szkolenia i egzaminy

Kandydaci powinni samodzielnie zarejestrować się na szkolenie organizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Odbędzie się ono w Warszawie w dwóch terminach: 24 lutego oraz 25 lutego 2018 r. Szkolenie zakończy się egzaminem ze znajomości wiedzy z zakresu prawa wyborczego 3 marca 2018 r. w Warszawie. Uczestnictwo w szkoleniu nie jest warunkiem koniecznym do tego by przystąpić do egzaminu.