Edyta Górniak wyznaje: Mogłam być ofiarą Prince'a

W rozmowie z dziennikiem „Fakt” Edyta Górniak wyznała, że w trakcie swojej muzycznej kariery wielokrotnie czuła się niezręcznie. – Niestety doświadczyłam molestowania od ludzi, którzy nadal funkcjonują w polskim show-biznesie. Dzięki Bogu potrafiłam się ochronić i do niczego poważniejszego nie doszło. Co prawda czasem musiałam uciekać po ciemnych ulicach w mieście, którego nie znałam. Jest to bardzo upokarzające – tłumaczyła artystka.

„On był zawsze bardzo sensualny i seksualny”