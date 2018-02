Ministerstwo Sprawiedliwości chce utrudnić rozwody. Wprowadzi nowy obowiązek?

Ministerstwo chce skłonić do dialogu

Ministerstwo planuje utrudnić procedurę rozwodową małżeństwom, które chcą się rozstać. Dariusz Cieśli, wiceszef departamentu spraw rodzinnych i nieletnich w resorcie sprawiedliwości stwierdził, że nowe przepisy mają skłonić skonfliktowanych małżonków do dialogu. – Chcielibyśmy, aby w toku postępowania rozwodowego, albo przed jego rozpoczęciem, rodzice byli zobligowani do tego, żeby ze sobą rozmawiać – powiedział. Zdaniem resortu, mediacja może pomóc przynajmniej w ustaleniu wspólnych obowiązków wobec dzieci, chociaż obowiązkiem mediacyjnym byłyby objęte również pary bezdzietne.

Adwokat Monika Wiśniewska, specjalistka od prawa rodzinnego, stwierdziła, że mąż lub żona często składają pozwy rozwodowe w ferworze konfliktu i trafiają na pełnomocników, którzy dodatkowo zaogniają spór. Jej zdaniem, mediacja pomogłaby ustalić czy postępowanie dowodowe podczas procedury rozwodowej powinno trwać dalej, w celu wykluczenia sytuacji, które narażałyby skarb państwa na szkody. – Nie wyobrażam sobie jednak, aby próba polubownego rozwiązania sporu była obligatoryjna w sprawach rodzinnych, zwłaszcza gdy w grę wchodzi np. przemoc w rodzinie. Bywają sytuacje, że sąd namawia na mediację żonę, która była ofiarą przemocy domowej, a następnie powódka cofa pozew o rozwód, bo mediator przekonał ją, że dzieci będą cierpieć na skutek rozstania rodziców. A wtedy ta kobieta przez kolejne lata trwa w chorej sytuacji – oceniła Wiśniewska.

W Polsce działa dużo profesjonalnych ośrodków mediacyjnych, z których usług strony skonfliktowane same korzystają. Zdaniem ekspertów, przymuszanie małżonków do dialogu może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego i odwrócić pozytywny trend. – Jeśli podjęcie próby mediacyjnej stanie się obowiązkowe, to część stron będzie traktować to instrumentalnie. A ze statystyk wyjdzie, że mediacje są nieskuteczne – stwierdziła mecenas Magdalena Czernicka-Baszuk.

