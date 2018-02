Kancelaria Premiera pokazała „alternatywną” mapę Polski. Sami zobaczcie

Kancelaria Mateusza Morawieckiego początkowo umieszczała na Twitterze slajdy z konferencji, jednak nagle wszystkie zniknęły z profilu KPRM. Wszystko przez to, że internauci zaczęli zwracać uwagę, iż zamiast 16 województw, na mapie jest o jedno mniej. Wyglądało na to, że autor infografiki połączył w jedno dwa województwa – łódzkie oraz świętokrzyskie. W obszarze tym ponadto umieszczono Kraków, Katowice oraz Sosnowiec. Gliwice oraz Zabrze z kolei przesunięto do Wielkopolski.

Jak zwraca uwagę "Fakt", raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), który pokazuje najbardziej zanieczyszczone miejsca w UE, zawiera aż 33 polskie miasta. Rządowi jednak umknęło jedno z ich – Żory.